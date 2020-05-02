Число зараженных коронавирусом в Нидерландах превысило 40 тысяч

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах за сутки увеличилось на 445 и достигло 40 236, сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM).
Медики также отмечают, что число жертв инфекции в стране возросло на 94, в целом скончались 4987 человек. В больницы на лечение поступили свыше 10,9 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.
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