Во Франции кошка заразилась коронавирусом

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Кошка заразилась коронавирусом нового типа во Кошка заразилась коронавирусом нового типа во Франции , это первый подобный случай в стране, сообщает французская Национальная ветеринарная школа Альфор (ENVA).

"Объединенная группа специалистов по проведению вирусологических исследований из Национальной ветеринарной школы Альфор, Национального агентства по контролю в области санитарной безопасности продуктов питания, окружающей среды и труда (ANSES), НИИ сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды (INRAE) совместно с Институтом Пастера обнаружила первую во Франции кошку-носительницу SRAS-CoV-2", - говорится в сообщении ветеринарной школы.

В целом исследователи протестировали примерно 10 кошек. Тест одной из них, которая жила "близ Парижа" дома у зараженного COVID-19 хозяина, дал положительный результат на коронавирус. Специалисты выявили у нее "признаки респираторного заболевания", а также проблемы с пищеварением.

Ветеринары рекомендовали людям с COVID соблюдать гигиену и держать дистанцию, чтобы не заразить домашних питомцев.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию ученых Харбинского ветеринарного научно-исследовательского института, кошки восприимчивы к COVID-19. Представитель антикризисного штаба Бельгии по борьбе с распространением коронавируса в конце марта заявил, что в стране был зафиксирован случай передачи коронавируса от хозяина к кошке. Еще один случай заболевания коронавирусом был обнаружен у кошки в Гонконге , хозяин животного также был госпитализирован с COVID-19. В апреле коронавирус обнаружили в зоопарке нью-йоркского района Бронкс у львов и тигров, животные заразились от сотрудника зоопарка. В штате Нью-Йорк также заразились две кошки.