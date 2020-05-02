В ЛНР заявили о поврежденных при обстрелах домах и ЛЭП

ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Жилые дома и ЛЭП повреждены в результате обстрелов в субботу со стороны украинских силовиков подконтрольного Луганской народной республике населенного пункта Золотое-5 в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции Жилые дома и ЛЭП повреждены в результате обстрелов в субботу со стороны украинских силовиков подконтрольного Луганской народной республике населенного пункта Золотое-5 в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Ранее представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева заявила об обстреле в субботу со стороны украинских силовиков поселка Золотое-5 в Донбассе, была ранена семилетняя девочка.

"По состоянию на текущий момент повреждения получили шесть жилых домостроений. Кроме того, повреждения получила опора ЛЭП на пересечении улиц Почтовая и Кутузова (в н.п.Золотое-5, - ред.)", - сказал Осадчий.

Он уточнил, что в субботу украинские силовики четыре раза открывали огонь по населенному пункту. По данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 и 120 миллиметров с позиций, оборудованных на территории частных домов жителей подконтрольного Киеву Золотого-4.