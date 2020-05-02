Сенатор оценил вероятность открытия крупных торговых центров в мае

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 22 мая 2018

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. С ослаблением ограничений в связи коронавирусом в середине мая вряд ли стоит ожидать открытия торговых центров, в первую очередь будут открыты небольшие магазины и предприятия, оказывающие населению бытовые услуги, считает первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике С ослаблением ограничений в связи коронавирусом в середине мая вряд ли стоит ожидать открытия торговых центров, в первую очередь будут открыты небольшие магазины и предприятия, оказывающие населению бытовые услуги, считает первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский

"Открытие крупных торговых центров в мае маловероятно", - сказал он РИА Новости.

По словам Рязанского, в первую очередь получат возможность открыться маленькие магазины и точки, в том числе оказывающие бытовые услуги.

"Это будут мелкие магазины, где смогут организовать поочередный вход покупателей, обеспечение дистанции между ними... Все, чтобы минимизировать возможные негативные последствия", - отметил сенатор.

Рязанский подчеркнул, что в целом график возвращения к обычной жизни будет зависеть от того, насколько тщательно магазины и торговые точки будут выполнять требования Роспотребнадзора