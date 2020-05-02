Число зараженных коронавирусом в Кировской области превысило 600

"По состоянию на 2 мая общее число заражений инфекцией нового типа в Кировской области составляет 608 случаев. Из них в инфекционные госпитали 23 человека поступили за сутки, ещё 23 поступили в медучреждения ранее, их тесты были пограничными, в связи с чем был сделан повторный анализ. Тест-системы показали положительный результат", - говорится в сообщении оперштаба.