Число зараженных коронавирусом в Кировской области превысило 600

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мая - РИА Новости. Коронавирус обнаружен еще у 46 жителей Кировской области, общее количество заболевших составляет 608 человек, сообщает оперштаб региона.
Ранее на территории Кировской области было зафиксировано 562 случая новой коронавирусной инфекции. Четверо пациентов скончались.
"По состоянию на 2 мая общее число заражений инфекцией нового типа в Кировской области составляет 608 случаев. Из них в инфекционные госпитали 23 человека поступили за сутки, ещё 23 поступили в медучреждения ранее, их тесты были пограничными, в связи с чем был сделан повторный анализ. Тест-системы показали положительный результат", - говорится в сообщении оперштаба.
Все пациенты взяты под медицинское наблюдение. В условиях инфекционных госпиталей заболевшим коронавирусом организовано лечение в полном объеме. Состояние пациентов различной степени тяжести, преимущественно удовлетворительное.
"Выписаны из инфекционного госпиталя с выздоровлением еще 13 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 72 человека", - отмечается в сообщении.
За минувшие сутки лабораториями региона проведено 3083 исследования, обследование на коронавирус прошли 2565 человек. Всего за время наблюдения тестирование на COVID-19 прошли 43490 человек.
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