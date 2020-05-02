В депздраве разъяснили ситуацию с якобы брошенным в подъезде москвичом

Сообщается, что мужчина был госпитализирован с сердечно-сосудистой патологией бригадой скорой помощи в Региональный сосудистый центр больницы имени Иноземцева, где ему провели обследования и оказали необходимую помощь. Пациент готовился к выписке для наблюдения в поликлинике, однако за несколько дней до выписки у него появились симптомы ОРВИ. Ему назначили дополнительные обследования, включая компьютерную томографию легких, а также взятие анализа на коронавирус.