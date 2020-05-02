В депздраве разъяснили ситуацию с якобы брошенным в подъезде москвичом

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Житель Москвы, которого врачи скорой помощи якобы оставили в подъезде его дома, был в нормальном состоянии, звонок в скорую поступил только на следующий день, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.
Ранее канал Baza в Telegram сообщил, что в Москве пациента с коронавирусом врачи вернули домой и оставили в подъезде, чтобы не нести до квартиры. Контактировавшие с ним соседи не знали, что он заразен.
Сообщается, что мужчина был госпитализирован с сердечно-сосудистой патологией бригадой скорой помощи в Региональный сосудистый центр больницы имени Иноземцева, где ему провели обследования и оказали необходимую помощь. Пациент готовился к выписке для наблюдения в поликлинике, однако за несколько дней до выписки у него появились симптомы ОРВИ. Ему назначили дополнительные обследования, включая компьютерную томографию легких, а также взятие анализа на коронавирус.
Дальнейшее лечение было продолжено в специальном корпусе для больных с внебольничной пневмонией. В результате состояние пациента улучшилось, наблюдалась положительная динамика в лечении пневмонии. После 10 дневного пребывания в больнице, его выписали домой на амбулаторное долечивание.
"При выписке у пациента была нормальная температура и удовлетворительное самочувствие. Отмечаем, что он передвигался самостоятельно и не нуждался в сопровождении", - говорится в сообщении.
Пациент был доставлен домой специализированным транспортом с соблюдением всех необходимых санитарных норм.
"На следующий день после выписки из больницы на пульт скорой помощи поступил вызов, прибывшая бригада провела осмотр пациента в квартире и приняла решение о его госпитализации в ГКБ им. Филатова, где он находится в настоящее время", - уточняет депздрав.
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