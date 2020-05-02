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2020-05-02T14:54
https://ria.ru/20200502/1570895595.html
Востоковед назвал возможную причину отсутствия Ким Чен Ына
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РИА Новости

Востоковед назвал возможную причину отсутствия Ким Чен Ына

14:54 02.05.2020
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© Фото : Газета "Нодон симун"Ким Чен Ын на церемонии 1 мая
Ким Чен Ын на церемонии 1 мая
© Фото : Газета "Нодон симун"
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Отсутствие Ким Чен Ына, помимо возможных медицинских показаний, могло быть обусловлено попыткой привлечь внимание мира к КНДР, считает доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков.
В субботу северокорейские СМИ сообщили о первом за 20 дней появлении на публике лидера страны Ким Чен Ына. За время его отсутствия в западных, южнокорейских и японских СМИ распространились слухи о серьёзных проблемах со здоровьем или даже его возможной смерти.
"На мой взгляд, это было необходимо, чтобы вернуться в информационную повестку. Поскольку КНДР оставили без внимания из-за пандемии, северокорейцы предпринимали определённые усилия по возвращению в мировое информационное поле", - заявил эксперт РИА Новости, напомнив о военной активности Пхеньяна в марте-апреле.
"Исчезновение лидера, о котором все внезапно стали говорить, стало таким способом привлечения внимания к себе. И удивительным образом вся мировая пресса об этом говорила, неделю не сходила эта новость с предположениями о том, что же случилось", - добавил Дьячков.
Что касается отсутствия Ким Чен Ына на мероприятиях по случаю одного из главных государственных праздников – Дня рождения Ким Ир Сена, оно могло быть обусловлено и некими медицинскими процедурами, о которых шла речь в некоторых публикациях СМИ, но вполне могло быть и сигналом местному населению, что массовые мероприятия действительно сворачиваются для профилактики COVID-19, считает специалист.
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Эксперт отметил, что история в очередной раз показала, насколько не заслуживают доверия разного рода публикации о КНДР в зарубежных СМИ, ссылающихся на анонимные источники.
"Урок, который можно из этого извлечь, - что очевидным образом нельзя доверять неподтверждённым источникам", - заявил Дьячков.
"Показательна была сдержанность властей по всему миру – и российских, и южнокорейских, даже (президента США Дональда - ред.) Трампа. Все высказывались гораздо более осторожно", - добавил он.
В целом ситуация с тиражированием слухов о Северной Корее не новая, добавил он. Например, эксперт вспомнил, что, как и последний сюжет о смерти Ким Чен Ына, ранее уже распространялись слухи о зверской казни дяди нынешнего лидера страны Чан Сон Тхэка, которого якобы растерзали собаки. Тогда тоже слухи пошли из публикаций в социальных сетях, были подхвачены мировыми СМИ, а на деле оказались фейком. Не самым надежным методом является и анализ фотографий с официальных мероприятий: отсутствие того или иного чиновника не всегда стоит трактовать как однозначный сигнал о репрессиях в его отношении или других серьезных проблемах, сказал он.
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