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2020-05-02T14:50
https://ria.ru/20200502/1570895503.html
В Бирюлевском дендропарке в Москве начала цвести сакура
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РИА Новости

В Бирюлевском дендропарке в Москве начала цвести сакура

14:50 02.05.2020
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© AFP 2020 / Charly TriballeauЦветущая сакура
Цветущая сакура
© AFP 2020 / Charly Triballeau
Цветущая сакура. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Сакура начала цвести в Бирюлевском дендропарке в Москве, насладиться виртуальной прогулкой по "Роще сакуры" можно будет на официальных страницах Мосприроды в социальных сетях, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Ежегодно в последних числах апреля сакуры в Бирюлевском дендропарке радуют своим цветением. Исключением стали лишь 2011 и 2013 годы, когда она зацвела в начале мая. Интересно, что в центре Москвы цветение сакуры начинается обычно на 7-10 дней раньше. Это обусловлено тем, что там много зданий, которые нагреваются днем от солнечного излучения, а в ночные часы отдают тепло, нагревая воздух, также плотная застройка сглаживает порывы холодных ветров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Роща сакуры" появилась в 2010 году благодаря стараниям японского мецената Ютаки Мияниси, который подарил несколько десятков саженцев вишни мелкопильчатой, произрастающей на самом севере Японии - на острове Хоккайдо. Сам Мияниси тогда сказал: "Сакура живет намного больше, чем человек, люди будут благодарить и помнить, ведь наши хорошие дела живут дольше нас".
"После того как деревья адаптировались в дендропарке, Мосприрода начала ежегодно проводить "Ханами" - праздник цветения японской сакуры. В этом году он пройдет в онлайн-формате. Полюбоваться цветением этого удивительного декоративного дерева и насладиться виртуальной прогулкой по "Роще сакуры" можно будет на официальных страницах Мосприроды в социальных сетях Instagram, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, YouTube, а также на сайте Мосприроды", - отмечается в сообщении.
Дополняется, что цветки сакуры имеют окраску от ярко-розового до белого. Сезон цветения японской вишни относительно короткий. После раскрытия первых бутонов деревья стоят в полном цвету от нескольких дней или даже часов до недели, после чего цветы начинают быстро опадать. Сильный ветер или дождь могут сократить период цветения. В плохую погоду розовые лепестки могут облететь уже на пятый день.
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