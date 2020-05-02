В Бирюлевском дендропарке в Москве начала цвести сакура

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Сакура начала цвести в Бирюлевском дендропарке в Сакура начала цвести в Бирюлевском дендропарке в Москве , насладиться виртуальной прогулкой по "Роще сакуры" можно будет на официальных страницах Мосприроды в социальных сетях, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Ежегодно в последних числах апреля сакуры в Бирюлевском дендропарке радуют своим цветением. Исключением стали лишь 2011 и 2013 годы, когда она зацвела в начале мая. Интересно, что в центре Москвы цветение сакуры начинается обычно на 7-10 дней раньше. Это обусловлено тем, что там много зданий, которые нагреваются днем от солнечного излучения, а в ночные часы отдают тепло, нагревая воздух, также плотная застройка сглаживает порывы холодных ветров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Роща сакуры" появилась в 2010 году благодаря стараниям японского мецената Ютаки Мияниси, который подарил несколько десятков саженцев вишни мелкопильчатой, произрастающей на самом севере Японии - на острове Хоккайдо. Сам Мияниси тогда сказал: "Сакура живет намного больше, чем человек, люди будут благодарить и помнить, ведь наши хорошие дела живут дольше нас".

"После того как деревья адаптировались в дендропарке, Мосприрода начала ежегодно проводить "Ханами" - праздник цветения японской сакуры. В этом году он пройдет в онлайн-формате. Полюбоваться цветением этого удивительного декоративного дерева и насладиться виртуальной прогулкой по "Роще сакуры" можно будет на официальных страницах Мосприроды в социальных сетях Instagram, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, YouTube, а также на сайте Мосприроды ", - отмечается в сообщении.