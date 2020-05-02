В Свердловской области 19 больных COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая – РИА Новости. Девятнадцать больных коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, сообщает в субботу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Врачи оценивают состояние 19 госпитализированных как тяжелое, 59 - как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное", - говорится в сообщении.
В регионе за последние сутки зарегистрирован 81 новый случай COVID-19. Специалисты лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" подтвердили наличие коронавируса у жителей Екатеринбурга, Артемовского, Красноуфимска, Березовского, Белоярского района, Полевского, Первоуральска, Асбеста, Алапаевского, Артинского и Ирбитского районов, Ирбита, Заречного, Каменска-Уральского. В статистике также – один житель другого региона России.
Таким образом, в регионе зарегистрировано 1016 случаев новой коронавирусной инфекции. Выписаны еще три пациента – общее число выписанных составляет 153.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.