Посол Пакистана выразил России признательность за помощь гражданам

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Пакистан благодарен Москве за содействие гражданам страны, находящимся в России во время пандемии COVID-19, заявил РИА Новости посол Исламской республики в России Шафкат Али Хан.
"Хотел бы отметить, что российское правительство оказало всевозможную помощь нашему сообществу, студентам, находящимся в Российской Федерации, в том числе путем предоставления виз и разрешения студентам продолжать проживание в студенческом общежитии", - сказал посол.
Он отметил, что дипмиссия "находится в тесном контакте" с российскими властями на случай, если "кто-либо из представителей пакистанской общины будет нуждаться в помощи".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.