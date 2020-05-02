СМИ: полиция задержала в Одессе мужчину, отказавшегося надеть маску

КИЕВ, 2 мая - РИА Новости. Полиция задержала во время памятных мероприятий в годовщину трагических событий в Доме профсоюзов в 2014 году на Куликовом поле в Одессе мужчину, отказавшегося надеть маску, передает местное издание "Думская".
Ранее пресс-служба Нацполиции Украины сообщила, что более 1,5 тысячи правоохранителей обеспечивают безопасность на Куликовом поле в Одессе в годовщину трагических событий 2014 года.
"Полиция задержала пожилого мужчину. Он вел себя агрессивно и отказывался надевать маску", - говорится в сообщении.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, однако позже он был продлен до 11 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины. Премьер Украины Денис Шмыгаль 24 апреля обнародовал план правительства по выходу из карантина, который предусматривает пять этапов и может стартовать уже с 11 мая при условии благоприятной эпидемиологической обстановки.
После смены власти на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
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