В Курганской области потушили пожар на заброшенных дачах

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Крупный пожар в Притобольном районе Курганской области ликвидирован на общей площади свыше 23 гектаров, к тушению возгорания привлекался вертолет Ми-8, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар вблизи населенного пункта Заборское ликвидирован в 13.50 мск на площади 23,2 гектара", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к ликвидации возгорания был привлечен вертолет Ми-8 МЧС РФ. Он осуществил шесть сбросов общим объемом 18 тонн воды на действующие очаги. По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время проводится проливка горевших строений, травы и лесной подстилки.
По данным МЧС, к ликвидации пожара привлекались 44 человека и 16 единиц техники.