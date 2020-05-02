В Курганской области потушили пожар на заброшенных дачах

По его словам, к ликвидации возгорания был привлечен вертолет Ми-8 МЧС РФ. Он осуществил шесть сбросов общим объемом 18 тонн воды на действующие очаги. По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время проводится проливка горевших строений, травы и лесной подстилки.