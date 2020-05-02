Депутата из Югры исключили из ЕР после нападения на журналиста

"Нельзя допускать оскорбления и рукоприкладство, даже если члена партии провоцируют. В отношении любого единоросса, нарушившего устав и этические нормы, будут приняты жесткие и оперативные дисциплинарные меры", — сказал он.

В апреле 2019 года общественника Пантина лишили мандата депутата думы Югорска в связи с утратой доверия из-за нарушений по итогам декларационной кампании 2017 года. Сам же журналист предполагал, что решение связано с его оппозиционной деятельностью.