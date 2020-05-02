Депутата из Югры исключили из ЕР после нападения на журналиста

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 мая — РИА Новости. Региональное отделение "Единой России" в Ханты-Мансийском автономном округе исключило из партии депутата думы Югорска Владимира Бендуса за нападение на общественника, сообщила пресс-служба реготделения.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Бендус оскорбляет местного журналиста Антона Пантина и позволяет себе рукоприкладство. Комиссия "Единой России" по этике рекомендовала исключить Бендуса из партии. Зампред комиссии, депутат Госдумы Василий Пискарев отмечал, что ЕР будет добиваться лишения Бендуса депутатского мандата, он направил решение секретарю регионального отделения партии, спикеру думы Югры Борису Хохрякову.
Хохряков назвал поведение депутата недопустимым и прямо противоречащим уставу партии.
"Нельзя допускать оскорбления и рукоприкладство, даже если члена партии провоцируют. В отношении любого единоросса, нарушившего устав и этические нормы, будут приняты жесткие и оперативные дисциплинарные меры", — сказал он.
В апреле 2019 года общественника Пантина лишили мандата депутата думы Югорска в связи с утратой доверия из-за нарушений по итогам декларационной кампании 2017 года. Сам же журналист предполагал, что решение связано с его оппозиционной деятельностью.
До исключения из числа депутатов Пантин несколько раз попадал в поле зрения федеральных СМИ. Так, в октябре 2017 года он заявил РИА Новости, что готов создать в регионе предвыборный штаб кандидата в президенты Ксении Собчак.
В феврале 2019-го он рассказал об отсутствии продуктов в труднодоступном поселке Приполярный в Югре. В марте того же года Пантин сообщил о хранении просроченного детского питания в прощальном зале морга в Югорске, после чего окружной депздрав наказал шестерых сотрудников местной больницы, а СК возбудил дело о халатности.
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