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2020-05-02T14:38
https://ria.ru/20200502/1570895019.html
Число пассажиров в московском метро снизилось в пять раз
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РИА Новости

Число пассажиров в московском метро снизилось в пять раз

14:38 02.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПассажирка в поезде на станции метро "Охотный ряд" в Москве
Пассажирка в поезде на станции метро Охотный ряд в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Количество пассажиров в метро Москвы сократилось в пять раз, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра хода работ по дезинфекции объектов Московского метрополитена.
"За счет тех мер самоизоляции, которые приняты в Москве, количество пассажиров общественного транспорта уменьшилось а разы, в метро уменьшение произошло в пять раз. Тем не менее весь общественный транспорт продолжает работать в обычном графике, чтобы не создавать скученность, чтобы они себя чувствовали комфортно", - сообщил мэр.
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Собянин отметил, что очень важно обеспечить дезинфекцию подвижного состава, станций, переходов, эскалаторов. "Это огромная работа, которой ежедневно занимается метрополитен. От того, насколько она качественно будет проводиться, во многом зависит здоровье москвичей", - добавил Собянин.
Мэр подчеркнул, что и сами москвичи должны при движении в транспорте заботиться о том, чтобы максимально оградить себя от других пассажиров. "Желательно, чтобы они были в масках, одевали перчатки", - отметил мэр.
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Как доложил мэру руководитель метрополитена Виктор Козловский, на сегодняшний день, с момента объявления пандемии обработка вагонов проводится два раза в день. Помимо всего прочего, в пассажирской зоне частота уборки увеличена в 12-15 раз.
"На станциях установлено 400 санитайзеров для обработки рук на 87, к 15 мая все станции будут оборудованы 100%", - сообщил Козловский, отмечая, что на сегодняшний день обработано все 782 километра московского метро.
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