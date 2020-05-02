В ЛНР заявили, что сбили беспилотник, корректировавший огонь ВСУ

ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков, корректировавший огонь по подконтрольному ополченцам поселку Донецкий, заявил в субботу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило об обстреле в пятницу со стороны украинских силовиков поселка Донецкий, в результате которого ранение получила женщина.
2 мая, 11:38В ДНР заявили, что сбили украинский беспилотник
"Для корректировки огня противник использовал беспилотный летательный аппарат типа "Фантом-2". Благодаря единой системе управления средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны "Альбатрос К", а также умелым действиям расчёта станции помех "Тритон М1" БПЛА противника был своевременно обнаружен и сбит", - сказал Осадчий журналистам.
Он добавил, что после ликвидации беспилотника украинские силовики прекратили огонь. Осадчий напомнил, что в пятницу также был сбит беспилотник-разведчик ВС Украины в районе подконтрольной республике Калиновке.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.