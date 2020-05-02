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2020-05-02T14:33
https://ria.ru/20200502/1570894916.html
В ЛНР заявили, что сбили беспилотник, корректировавший огонь ВСУ
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РИА Новости

В ЛНР заявили, что сбили беспилотник, корректировавший огонь ВСУ

14:33 02.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков, корректировавший огонь по подконтрольному ополченцам поселку Донецкий, заявил в субботу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило об обстреле в пятницу со стороны украинских силовиков поселка Донецкий, в результате которого ранение получила женщина.
Военнослужащий ДНР
2 мая, 11:38
В ДНР заявили, что сбили украинский беспилотник
"Для корректировки огня противник использовал беспилотный летательный аппарат типа "Фантом-2". Благодаря единой системе управления средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны "Альбатрос К", а также умелым действиям расчёта станции помех "Тритон М1" БПЛА противника был своевременно обнаружен и сбит", - сказал Осадчий журналистам.
Он добавил, что после ликвидации беспилотника украинские силовики прекратили огонь. Осадчий напомнил, что в пятницу также был сбит беспилотник-разведчик ВС Украины в районе подконтрольной республике Калиновке.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
2 мая, 11:23
В ЛНР заявили о ранении ребенка в результате обстрела со стороны ВСУ
2400100
Яков ОсадчийДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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