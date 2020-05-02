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2020-05-02T14:30
https://ria.ru/20200502/1570894763.html
В ГД ответили на претензии американских СМИ к гумпомощи из России
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РИА Новости

В ГД ответили на претензии американских СМИ к гумпомощи из России

14:30 02.05.2020
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Любая гуманитарная помощь в условиях борьбы с коронавирусом полезна, а претензия американских СМИ к помощи из РФ, в частности, ИВЛ, высосана из пальца, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя сообщение СМИ США о гуманитарном грузе из России.
Ранее в СМИ США появилась статья о том, что в гуманитарный груз из России вошли ИВЛ, не приспособленные к использованию в американских больницах, так как рассчитаны на напряжение российских электросетей в 220 Вольт, а напряжение в американских составляет 110 Вольт, и противогазы химического типа.
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"Подходят - не походят. Мы знаем, что разные напряжения, и знаем, что есть адаптеры, которые позволяют решать такие вопросы. Это высосанная из пальца претензия. Сегодняшние современные противогазы, я вам могу сказать, это не те противогазы, которые мы видим в старых. Это современные противогазы, которые надевают (чтобы предотвратить заражение - ред.). Знаете, когда ходил президент (РФ) в (больнице) Коммунарке? ...И что касается всех этих средств защиты. Можно говорить, что это дезинфицирующее вещество лучше, чем то - возможно, и лучше. Но когда ничего нет, и это хорошо", - сказал Чепа.
Депутат подчеркнул, что голодному можно дать хлеб, а можно "накормить его в ресторане". Последнее, конечно, лучше, но и хлеб тоже хорошо, добавил он.
В статье отмечалось, что США должны заплатить России около 660 тысяч долларов, что покрывает половину стоимости гуманитарной поставки. Половина груза, доставленного Россией в США для борьбы с коронавирусом, оплачена РФПИ, а половина – американской стороной самостоятельно, сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Теперь относительно денег. Я думаю, что, возможно, здесь стоимость транспорта, потому что заправки, туда-обратно, все это стоит денег. А сама гуманитарная помощь бесплатна... Я несколько раз участвовал в различных гуманитарных поставках. Я прекрасно знаю, что, допустим, в какую-то страну формируется гуманитарный груз, это одно. Но его нужно туда отправить. Это самолёт, это топливо, это туда-обратно. За это кто-то платит отдельно... Поэтому я думаю, я не знаю, кто это считал, но, скорее всего, мое мнение, что это стоимость отправки", - отметил депутат.
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Ранее журналисты ABC News заподозрили политический подтекст в поставках гуманитарной помощи из России, на что президент США Дональд Трамп заявил, что его нисколько не волнует российская пропаганда, когда речь идёт о спасении человеческих жизней.
"И те, которые пытаются прилепить сюда какие-то политические ярлыки, - это неправда, это неправильно. И здесь я абсолютно согласен с высказыванием Трампа", - подчеркнул Чепа.
Депутат отметил, что гуманитарная помощь оказывается "разными странами в разные страны", но не всеми она воспринимается одинаково. Некоторые журналисты могут раскритиковать гуманитарные поставки, потому что им, журналистам, так выгодно, так как они "разыгрывают свою карту".
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил ранее в интервью РИА Новости, что обвиняющие Россию в корысти при оказании помощи другим странам в борьбе с COVID-19 пытаются достичь своих политических целей или беззастенчиво врут.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Что еще вы ждали от полосатых?!
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ppet.g6
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