В Армении пневмонию выявили у 454 пациентов с коронавирусом

ЕРЕВАН, 2 мая – РИА Новости. Пневмония выявлена у 454 пациентов с коронавирусом в Армении, пятеро больных подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщил в субботу министр здравоохранения Арсен Торосян.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. В стране, по данным на субботу, выявлены 2273 случая заражения, 33 пациента скончались.
"По состоянию здоровья граждан с коронавирусным заболеванием имеем следующую картину: пневмония выявлена у 454 пациентов, 63 находятся в тяжелом, 28 - в крайне тяжелом состоянии. Пятеро подключены к аппарату искусственной вентиляции легких", - написал министр в Facebook.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.
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