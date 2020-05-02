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Распространение нового коронавируса
2020-05-02T14:26
https://ria.ru/20200502/1570894618.html
В Армении пневмонию выявили у 454 пациентов с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569197619_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_a4a1aefd734afed8910ece03596025cd.jpg
РИА Новости

В Армении пневмонию выявили у 454 пациентов с коронавирусом

14:26 02.05.2020
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкСитуация в Армении в связи с коронавирусом
Ситуация в Армении в связи с коронавирусом
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Ситуация в Армении в связи с коронавирусом. Архивное фото
ЕРЕВАН, 2 мая – РИА Новости. Пневмония выявлена у 454 пациентов с коронавирусом в Армении, пятеро больных подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщил в субботу министр здравоохранения Арсен Торосян.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. В стране, по данным на субботу, выявлены 2273 случая заражения, 33 пациента скончались.
Машина скорой помощи в Ереване
2 мая, 10:15Распространение нового коронавируса
Число зараженных коронавирусом в Армении выросло до 2273
"По состоянию здоровья граждан с коронавирусным заболеванием имеем следующую картину: пневмония выявлена у 454 пациентов, 63 находятся в тяжелом, 28 - в крайне тяжелом состоянии. Пятеро подключены к аппарату искусственной вентиляции легких", - написал министр в Facebook.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗАрменияВ мире
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