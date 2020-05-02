Число умерших от коронавируса в Финляндии достигло 220

ХЕЛЬСИНКИ, 2 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 125 новых случаев коронавируса за сутки, два человека умерли, общее число умерших - 220, сообщает в субботу Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).

"В Финляндии 2 мая всего 5176 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.

В пятницу сообщалось о 5051 случае заболевания.

Больше всего инфицированных в столичном регионе - 3596 человек.

По данным на 13.05 субботы, 182 человека находятся в больнице, из них 52 в реанимации, 220 умерли. Средний возраст умерших - 84 года.