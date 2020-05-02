В Пермском крае выявили 32 новых случая заражения коронавирусом

ПЕРМЬ, 2 мая - РИА Новости. Количество инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 556, за сутки выявлены 32 новых случая, три диагноза COVID-19 поставлены посмертно, сообщается в Telegram-канале региональных властей "Стоп коронавирус. Пермь".
По данным минздрава, ежедневный прирост заболевших составил 6,1%.
"В регионе 32 новых случая заражения COVID-19: 17 - с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 12 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, три случая установлены посмертно. Среди заболевших 16 женщин, остальные - мужчины. Шесть новых пациентов старше 65 лет, детей в числе зараженных нет", - говорится в сообщении.
Новые пациенты заразились инфекцией внутри региона. Контактировавшие с ними люди установлены и находятся под наблюдением медиков.
За время эпидемии в крае зарегистрировано 556 случаев заболевания, 15 пациентов скончались, 161 выздоровел, в том числе 55 человек за последние сутки. Лечение под наблюдением врачей проходят 380 человек, у 121 из них нет симптомов болезни. Около 1,7 тысячи жителей остаются на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача.
В Пермском крае проведено более 45 тысяч исследований на коронавирус. За минувшие сутки сделано около трех тысяч тестов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.