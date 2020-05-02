В Пермском крае выявили 32 новых случая заражения коронавирусом

Новые пациенты заразились инфекцией внутри региона. Контактировавшие с ними люди установлены и находятся под наблюдением медиков.

За время эпидемии в крае зарегистрировано 556 случаев заболевания, 15 пациентов скончались, 161 выздоровел, в том числе 55 человек за последние сутки. Лечение под наблюдением врачей проходят 380 человек, у 121 из них нет симптомов болезни. Около 1,7 тысячи жителей остаются на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача.