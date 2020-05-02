Число зараженных коронавирусом в Смоленской области достигло 499

"По состоянию на 2 мая в Смоленской области зарегистрировано 499 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. По выздоровлению выписано 69 человек", - говорится в сообщении.

Всего в регионе под меднаблюдением находится 2891 человек, у 2379 человек медицинское наблюдение снято. Проведено 9568 лабораторных исследований. С начала пандемии в регионе зарегистрированы три смерти пациентов с COVID-19.