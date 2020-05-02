Число зараженных коронавирусом в Смоленской области достигло 499

БРЯНСК, 2 мая - РИА Новости. Число зараженных коронавирусной инфекцией жителей Смоленской области достигло 499, после того как за минувшие сутки было подтверждено 44 новых случая заражения, сообщает правительство региона.
"По состоянию на 2 мая в Смоленской области зарегистрировано 499 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. По выздоровлению выписано 69 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в закрытом на карантин из-за вспышки заболевания доме-интернате для престарелых и инвалидов в Вяземском районе число заболевших достигло 215 человек. Особые ограничительные меры также введены в городе Гагарин, на сегодняшний день число заболевших в Гагаринском районе составляет 34 человека. В Десногорске, где расположена Смоленская АЭС, карантин был введен превентивно еще в начале апреля, на сегодняшний день там зарегистрированы 14 случаев заболевания. В областном центре, по данным на субботу, 98 заразившихся.
Всего в регионе под меднаблюдением находится 2891 человек, у 2379 человек медицинское наблюдение снято. Проведено 9568 лабораторных исследований. С начала пандемии в регионе зарегистрированы три смерти пациентов с COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.