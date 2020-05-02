Задержанного в Испании бывшего вице-премьера Ставрополья отпустили

Стоп-кадр видео задержания бывшего депутата Госдумы России, который находился в международном розыске. Архивное фото

Стоп-кадр видео задержания бывшего депутата Госдумы России, который находился в международном розыске

МАДРИД, 2 мая — РИА Новости. Бывший заместитель председателя правительства Бывший заместитель председателя правительства Ставропольского края , экс-депутат Госдумы Андрей Мурга, объявленный Россией в международный розыск и задержанный в Испании , отпущен под подписку о невыезде до окончательного решения о его экстрадиции, сообщили РИА Новости в Национальном суде Испании.

Мурга, задержанный в Аликанте , как пояснили в суде, дал показания по видеоконференции судье Национального суда Сантьяго Педрасу. Судья принял решение оставить его на свободе, однако у бывшего депутата изъяли паспорт и запретили покидать территорию Испании.

"Сейчас начинаются процедуры по экстрадиции, которые обычно занимают не менее двух месяцев", — добавили в суде.

Российские следователи в январе 2019 года возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правительства Ставропольского края, экс-министра экономического развития региона Андрея Мурги по подозрению в мошенничестве на сумму 3,5 миллиона рублей, выделенных в рамках госконтракта на разработку сайта для продвижения продукции товаропроизводителей края.

В июне того же года он был объявлен в международный розыск.