Задержанного в Испании бывшего вице-премьера Ставрополья отпустили

МАДРИД, 2 мая — РИА Новости. Бывший заместитель председателя правительства Ставропольского края, экс-депутат Госдумы Андрей Мурга, объявленный Россией в международный розыск и задержанный в Испании, отпущен под подписку о невыезде до окончательного решения о его экстрадиции, сообщили РИА Новости в Национальном суде Испании.
Мурга, задержанный в Аликанте, как пояснили в суде, дал показания по видеоконференции судье Национального суда Сантьяго Педрасу. Судья принял решение оставить его на свободе, однако у бывшего депутата изъяли паспорт и запретили покидать территорию Испании.
"Сейчас начинаются процедуры по экстрадиции, которые обычно занимают не менее двух месяцев", — добавили в суде.
Российские следователи в январе 2019 года возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правительства Ставропольского края, экс-министра экономического развития региона Андрея Мурги по подозрению в мошенничестве на сумму 3,5 миллиона рублей, выделенных в рамках госконтракта на разработку сайта для продвижения продукции товаропроизводителей края.
В июне того же года он был объявлен в международный розыск.
В пятницу Гражданская гвардия Испании сообщила о задержании бывшего российского чиновника в муниципалитете Марина-Альта, провинция Аликанте.