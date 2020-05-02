Число жертв коронавируса в Подмосковье достигло 110 человек

МОСКВА, РИА Новости. За все время в Подмосковье скончались 110 человек с коронавирусом, за сутки зафиксирован ещё один летальный случай, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Накануне сообщалось о 109 скончавшихся от коронавируса.
"Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 13 314 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 110 человек", - говорится в сообщении.
Подчёркивается, что всего после выздоровления от COVID-19 из больниц региона выписаны 507 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.