Число жертв коронавируса в Подмосковье достигло 110 человек

Накануне сообщалось о 109 скончавшихся от коронавируса.

"Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 13 314 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 110 человек", - говорится в сообщении.

Подчёркивается, что всего после выздоровления от COVID-19 из больниц региона выписаны 507 человек.