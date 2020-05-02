В Башкирии за сутки выявили 92 случая заражения коронавирусом

УФА, 2 мая - РИА Новости. За последние сутки коронавирус обнаружен у 92 жителей Башкирии, число инфицированных в республике достигло 935 человек, сообщили в минздраве региона.
"Всего в информационной системе зарегистрировано 935 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки – плюс 92 подтвержденных результата COVID-19",- сообщает башкирский минздрав.
По данным ведомства, в больницах лечение проходят 396 человек с коронавирусом. Из них в удовлетворительном состоянии – 190 пациентов, в состоянии средней тяжести – 175 человек, тяжелых – 31, из них на ИВЛ – 19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.