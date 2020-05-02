Роспотребнадзор попросил тюменского губернатора ввести масочный режим

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая – РИА Новости. Роспотребнадзор обратился к губернатору Тюменской области с предложением ввести масочный режим на территории региона, сообщает в субботу оперативный штаб области по профилактике COVID-19.

"Роспотребнадзор обратился к губернатору Тюменской области с предложением ввести масочный режим на территории региона", - говорится в сообщении.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо подчеркнула, что наличие маски снижает риск заражения коронавирусной инфекцией

"Сейчас не все жители региона соблюдают социальное дистанцирование, используют маски в общественном транспорте, в магазинах, аптеках. Есть большой риск заражения. Многие регионы уже ввели масочный режим на своих территориях. Маска обязательна для использования в общественных местах", - приводятся в сообщении слова Шарухо.

Контролировать наличие масок у жителей будут юридические лица. Получатель услуги должен быть в маске. Особое внимание уделят пациентам, которые приходят на прием к доктору. Для них наличие маски - обязательно, предлагает руководитель управления Роспотребнадзора.

Оперштаб сообщает, что за прошедшие сутки в регионе выявлено 16 человек с положительными пробами на COVID-19. Выздоровел 21 человек. За весь период в Тюменской области зафиксировано 458 случаев заражения. Выздоровели из общего числа заболевших 161 человек, три человека скончались. Продолжают лечение 294 пациента, у большинства болезнь протекает в легкой форме.

Среди зараженных коронавирусом – 10 детей. Они получают всю необходимую медпомощь в стационарах Тюмени . Их состояние удовлетворительное. Шесть тяжелых пациентов подключены к ИВЛ. В обсерваторе находятся 88 человек. На перевахтовке в 10 учреждениях находятся 869 человек. Под медицинским наблюдением на обязательной самоизоляции - 5 048 человек. Расширилось число лабораторий, которые проводят исследования на COVID-19. Сейчас их 13, уточняет штаб.