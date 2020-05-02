Число зараженных коронавирусом в Польше приблизилось к 13,5 тысячи

ВАРШАВА, 2 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Польше увеличилось до 13 375, сообщает министерство здравоохранения республики.

По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования выявили коронавирус у 270 человек. Всего с начала эпидемии зафиксировано 13375 заражений коронавирусом.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 13 человек. С начала эпидемии зафиксировано 650 летальных исходов.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы около 2,7 тысячи человек, около 90 тысяч находятся на карантине, более 3,5 тысяч выздоровели.

В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики решило закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, ограничить перемещение людей, кроме случаев объективной необходимости, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны, магазины, кроме продовольственных.