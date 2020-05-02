В Белгородской области выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Число жителей Белгородской области, у которых диагностировали коронавирус, за сутки выросло на 36 - до 419 человек, сообщило областное правительство.
"По состоянию на 2 мая зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 — 419, из них 36 выявлены в последние сутки", - говорится в сообщении.
Четверо больных находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.
Выздоровевших – 47 человек, всего с начала пандемии в регионе скончались пять человек с диагностированным COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.