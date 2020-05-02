В Белгородской области выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом

"По состоянию на 2 мая зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 — 419, из них 36 выявлены в последние сутки", - говорится в сообщении.

В Белгородской области умер пятый пациент с коронавирусом

В Белгородской области умер пятый пациент с коронавирусом

Выздоровевших – 47 человек, всего с начала пандемии в регионе скончались пять человек с диагностированным COVID-19.