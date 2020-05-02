Пациенты с коронавирусом выздоравливают долго, заявила Попова

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая – РИА Новости. Пациенты с коронавирусной инфекцией COVID-19 продолжительное время выздоравливают от болезни, и диагноз "здоров" не будет поставлен до полного избавления от вируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Во-первых, люди очень долго освобождаются от вируса (COVID-19), и пока человек не освободится от вируса, ему диагноз (о выздоровлении - ред.), конечно же, не поставят, он не будет считаться здоровым человеком. И учитывая, что у нас есть все-таки большое количество пневмоний тяжёлых, а это долгое течение и долгое выздоровление", - сказала Попова в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4".
Она также рассказала, что при ОРВИ вирус определяется мазком из носа, а если речь идёт о пневмонии, то патологический процесс нужно искать в лёгких.
Когда это носительство, когда это признаки ОРВИ, мы всегда находим вирус – мазки из носа. Когда это пневмония, пневмония тяжёлая, вирус надо искать, где патологический процесс. Это мокрота, это специальные средства, чтобы эту мокроту достать, врачи хорошо знают. Важно понимать всегда, какой материл нужно взять. При пневмонии - это в меньшей степени мазок из носа, при пневмонии - это мокрота, то есть то, что позволит нам оценить процесс в лёгких, но не в носу. Зависит ещё от ряда факторов и умелых рук специалиста, который отбирает материал.
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