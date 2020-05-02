Пациенты с коронавирусом выздоравливают долго, заявила Попова

Когда это носительство, когда это признаки ОРВИ, мы всегда находим вирус – мазки из носа. Когда это пневмония, пневмония тяжёлая, вирус надо искать, где патологический процесс. Это мокрота, это специальные средства, чтобы эту мокроту достать, врачи хорошо знают. Важно понимать всегда, какой материл нужно взять. При пневмонии - это в меньшей степени мазок из носа, при пневмонии - это мокрота, то есть то, что позволит нам оценить процесс в лёгких, но не в носу. Зависит ещё от ряда факторов и умелых рук специалиста, который отбирает материал.