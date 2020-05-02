В Башкирии турист, нарушивший режим самоизоляции, погиб на сплаве по реке

УФА, 2 мая - РИА Новости. Турист, который нарушил режим самоизоляции по коронавирусу, сплавлялся на надувной лодке и погиб при переворачивании судна в реке Малый Инзер в Башкирии, сообщает госкомитет по чрезвычайным ситуациям региона.
"Большинство любителей экстремального отдыха прислушались к призывам органов власти и соблюдают самоизоляцию, но некоторые жители все же предпочли активные выходные на природе. Так, сегодня поступило сообщение о том, что на реке Малый Инзер Белорецкого района перевернулся одноместный надувной каяк. За помощью обратились очевидцы", - сообщает госкомитет.
Ведомство информирует, что сотрудники госкомитета обнаружили в водоеме судно вместе с погибшим туристом по течению реки около деревни Реветь. "Тело погибшего спасатели передали следственно-оперативной группе. Все обстоятельства произошедшего и личность погибшего устанавливаются", - сообщает ведомство, отмечая, что в соответствии с указом главы региона в Башкирии запрещено проведение деловых, культурных, развлекательных и спортивных мероприятий.
"Помимо высокого риска нарваться на штрафы туристы рискуют и собственной жизнью. В связи с отсутствием связи в местах пролегания маршрутов туристы могут рассчитывать только на собственные силы. Собираясь на сплав, задумайтесь лишний раз о цене своей жизни", - обращается ведомство к жителям республики.
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