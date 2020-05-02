В Башкирии турист, нарушивший режим самоизоляции, погиб на сплаве по реке

Ведомство информирует, что сотрудники госкомитета обнаружили в водоеме судно вместе с погибшим туристом по течению реки около деревни Реветь. "Тело погибшего спасатели передали следственно-оперативной группе. Все обстоятельства произошедшего и личность погибшего устанавливаются", - сообщает ведомство, отмечая, что в соответствии с указом главы региона в Башкирии запрещено проведение деловых, культурных, развлекательных и спортивных мероприятий.

"Помимо высокого риска нарваться на штрафы туристы рискуют и собственной жизнью. В связи с отсутствием связи в местах пролегания маршрутов туристы могут рассчитывать только на собственные силы. Собираясь на сплав, задумайтесь лишний раз о цене своей жизни", - обращается ведомство к жителям республики.