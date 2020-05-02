В Саратовской области три дома ребенка закрыли на карантин

САРАТОВ, 2 мая - РИА Новости. Минздрав Минздрав Саратовской области со 2 мая закрыл на двухнедельный карантин все три подведомственных дома ребенка из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщил и.о. министра здравоохранения региона Олег Костин.

Всего в области с 19 марта по 2 мая лабораторно подтверждены 535 случаев заражения коронавирусом. Девять человек с COVID-19 скончались, выздоровели 95 человек. Среди пациентов с коронавирусом в области 38 детей.

"Принято решение с сегодняшнего дня закрыть наши дома ребенка на карантин, изолировать их от внешних контактов. При этом дети, находящиеся в них, продолжат получать всю необходимую помощь и уход. Ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией в домах ребенка нет", - цитирует Костина министерство информации и печати области.

"Для персонала также вводятся определенные ограничения в рамках исполнения санитарных правил и норм - обязательное ношение средств индивидуальной защиты, увеличение кратности санобработки, повышенные меры настороженности гигиенического характера и многое другое", - добавил он.

По словам и.о. министра, в складывающейся в регионе эпидемиологической обстановке подобные ограничительные меры показывают свою эффективность. "Да, они непопулярные, но зато действенные", - подчеркнул Костин.

Власти области с 28 марта по 11 мая на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, а также обязали всех граждан обязательно носить лицевые маски в общественных местах и не покидать свои дома, разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. Ершовский и Балтайский районы закрыты на карантин.