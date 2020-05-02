В Костромской области рассказали о тяжелых больных с коронавирусом

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Пятеро из 227 заболевших Пятеро из 227 заболевших коронавирусом Костромской области находятся в тяжелом состоянии, сообщила администрация региона.

"За сутки коронавирусом в Костромской области заболели ещё 16 человек. Отмечается активное распространение заболевания в районах области. Таким образом, число заболевших в регионе 227 человек", - говорится в сообщении.

"В больнице в тяжелом состоянии с диагнозом COVID-19 находятся пять человек, из них одному требуется аппарат ИВЛ", - информируют власти.

Отмечается, что число выздоровевших в минувшие сутки выросло вдвое – с 20 до 42 человек. Также с начала пандемии в регионе зарегистрированы три случая с летальным исходом.