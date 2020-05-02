В Костромской области выявили 14 случаев заражения коронавирусом за сутки

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в Костромской области выросло до 241 человека, сообщила администрация региона в субботу.
"Еще 14 человек в Костромской области заболели коронавирусной инфекцией… По состоянию на 2 мая, в Костромской области коронавирус выявлен и подтвержден у 241 человека", - говорится в сообщении.
Больше всего заболевших в Костроме и Костромском районе – 67 человек, в Шарьинском районе – 54 и в Буйском – 43.
"Все заболевшие изолированы, им оказывается необходимая медицинская помощь", - информируют власти.
Выздоровевших в регионе - 42 человека, умерли трое.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.