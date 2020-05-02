Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 582 человек

ТБИЛИСИ, 2 мая – РИА Новости. Количество скончавшихся от коронавируса в Грузии достигло восьми человек, инфицированных - 582, отмечается на специальном сайте по мониторингу заболевания.
"Подтвержденных случаев инфицирования – 582, среди них выздоровели - 207, смертельных случаев - восемь, в режиме карантина находятся 5152 человек, под наблюдением 551, граждане Грузии, доставленные из-за границы, - три человека ", - сообщается на сайте.
Накануне сообщалось о семи жертвах коронавируса и 566 случаев инфицирования.
Все умершие от COVID-19 пациенты в Грузии были старше 70 лет.
В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск). Среди инфицированных есть врачи, сотрудники МВД, нацбанка, беременные женщины и дети.
Введен ряд ограничений, в том числе на функционирование транспортных средств, закрыты торговые центры, рестораны, гостиницы, запрещен въезд и выезд в крупные города, с этой целью в масштабах всей страны установлены военные блокпосты. Почти все жители при возможности перешли на дистанционный режим работы, ученики - на дистанционное обучение. При этом с 27 апреля грузинские власти начали постепенно отменять ограничения: открылись аграрные рынки, разрешены онлайн-продажи, восстановлено движение легковых авто.