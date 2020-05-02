Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 582 человек

ТБИЛИСИ, 2 мая – РИА Новости. Количество скончавшихся от коронавируса в Количество скончавшихся от коронавируса в Грузии достигло восьми человек, инфицированных - 582, отмечается на специальном сайте по мониторингу заболевания.

"Подтвержденных случаев инфицирования – 582, среди них выздоровели - 207, смертельных случаев - восемь, в режиме карантина находятся 5152 человек, под наблюдением 551, граждане Грузии, доставленные из-за границы, - три человека ", - сообщается на сайте.

Накануне сообщалось о семи жертвах коронавируса и 566 случаев инфицирования.

Все умершие от COVID-19 пациенты в Грузии были старше 70 лет.

В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск). Среди инфицированных есть врачи, сотрудники МВД, нацбанка, беременные женщины и дети.