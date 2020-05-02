Число заразившихся коронавирусом в Оренбуржье достигло 822 человек

Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус нового типа в Клиническом медицинском центре Читы

УФА, 2 мая - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Число заболевших коронавирусом в Оренбургской области достигло 822 человек, сообщает оперштаб региона.

"За сутки в области зарегистрировано 28 новых диагнозов, из них 9 поставлено людям, въезжающим в регион. Всего в Оренбургской области коронавирусом заболели 822 человека",- говорится в сообщении.

В штабе отметили, что выздоровели 217 человек, из них 27 - за последние сутки, всего 4 летальных случая.

"Сейчас 13 пациентов находятся в тяжелом состоянии, четверо подключены к аппарату ИВЛ. Еще 154 оренбуржца в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном",- сообщает оперштаб.