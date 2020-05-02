Нарушителей масочного режима в Подмосковье начнут штрафовать с 12 мая

Медицинские маски могут быть опасны. В каком случае? Медицинские маски и перчатки являются в определенных ситуациях источником потенциальной опасности. В этом убежден исполнительный директор общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин. Своими опасениями он поделился с радио Sputnik.

"Контроль за ношением масок и респираторов (в Подмосковье - ред.) будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов, которые в настоящее время обеспечивают соблюдение режима повышенной готовности в регионе. Если в этот период вы не надели маску, респиратор, то вас не оштрафуют, а вежливо попросят соблюдать рекомендованные меры. С 12 мая рекомендация носить маски, респираторы в общественных местах и транспорте становится для всех жителей Подмосковья обязательной!" - говорится в сообщении.