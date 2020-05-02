В Совфеде прокомментировали статьи американских СМИ о российской помощи

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Появившиеся в ряде американских СМИ обвинения против России о том, что ее помощь США в борьбе с Появившиеся в ряде американских СМИ обвинения против России о том, что ее помощь США в борьбе с коронавирусом оказывается якобы не бескорыстно, являются очередным элементом информационной войны, убеждён член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов

"Совершенно очевидно, что помощь оказывается бескорыстно. И не случайно на неё ополчились не только недобросовестные американские СМИ, которые работают против (президента США Дональда - ред.) Трампа, но и наша внутренняя оппозиция под лозунгом "самим не хватает", - заявил Морозов РИА Новости.

Он отметил, что Россия исходит из того, что во время пандемии все должны помогать друг другу, наша страна сама принимает такую помощь, в частности, из Китая.

"И мы сами делаем то, что помогает бороться с пандемией в других странах. Одним словом, ложь про нашу помощь - это ещё один элемент информационной войны как во вне, так и внутри страны", - подчеркнул сенатор.

Ранее Россия направила в Нью-Йорк самолет Ан-124 ("Руслан") с грузом медицинского оборудования. Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что на борту самолета необходимые для спасения американцев в условиях пандемии коронавируса дезинфицирующие средства, очки, маски и респираторы.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил ранее в интервью РИА Новости, что обвиняющие Россию в корысти при оказании помощи другим странам в борьбе с COVID-19 пытаются достичь своих политических целей или беззастенчиво врут.