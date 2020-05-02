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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-02T13:59
https://ria.ru/20200502/1570893280.html
В Совфеде прокомментировали статьи американских СМИ о российской помощи
https://cdn24.img.ria.ru/images/150800/52/1508005204_0:0:2971:1671_1036x0_80_0_0_6f11ae0eb658fafe8b39e39ef8396094.jpg
РИА Новости

В Совфеде прокомментировали статьи американских СМИ о российской помощи

13:59 02.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОлег Морозов
Олег Морозов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Появившиеся в ряде американских СМИ обвинения против России о том, что ее помощь США в борьбе с коронавирусом оказывается якобы не бескорыстно, являются очередным элементом информационной войны, убеждён член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
"Совершенно очевидно, что помощь оказывается бескорыстно. И не случайно на неё ополчились не только недобросовестные американские СМИ, которые работают против (президента США Дональда - ред.) Трампа, но и наша внутренняя оппозиция под лозунгом "самим не хватает", - заявил Морозов РИА Новости.
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Он отметил, что Россия исходит из того, что во время пандемии все должны помогать друг другу, наша страна сама принимает такую помощь, в частности, из Китая.
"И мы сами делаем то, что помогает бороться с пандемией в других странах. Одним словом, ложь про нашу помощь - это ещё один элемент информационной войны как во вне, так и внутри страны", - подчеркнул сенатор.
Ранее Россия направила в Нью-Йорк самолет Ан-124 ("Руслан") с грузом медицинского оборудования. Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что на борту самолета необходимые для спасения американцев в условиях пандемии коронавируса дезинфицирующие средства, очки, маски и респираторы.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил ранее в интервью РИА Новости, что обвиняющие Россию в корысти при оказании помощи другим странам в борьбе с COVID-19 пытаются достичь своих политических целей или беззастенчиво врут.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Олег МорозовДмитрий МедведевАн-124Анатолий АнтоновВ мире
Популярные комментарии
и это заявляют "бескорыстные" американцы, которые "бескорыстно" снабжали нас ленд-лизом за золото? И "бескорыстно" через нейтральную Швецию всю войну поставляли товары Гитлеру? Моралисты, тоже мне...
2 мая, 14:23
О Ольга Занкова
1701003
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