За сутки МЧС продезинфицировало более 60 учреждений в регионах

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Количество обработанных специальными дезинфицирующими растворами лечебных и образовательных учреждений на территории страны увеличилось за сутки более чем на 60 и составляет 916 объектов, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе МЧС России.
"С начала апреля по 1 мая обработано 552 лечебных и 394 образовательных учреждения на общей площади более 1 миллиона 352 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что сутками ранее таких учреждений на территории РФ было 852, таким образом, за сутки было обработано 64 объекта.
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