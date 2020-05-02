Минздрав оценил эффективность мер по профилактике COVID-19 в России

Сотрудники полиции разговаривают с пожилым мужчиной на улице

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Принятые меры по профилактике коронавируса сдержали рост заболевших и дали время на подготовку мест в больницах, заявили в Минздраве.

"Если есть необходимость, пациент попадает на ту койку, которая уже готова, имеет подводку кислорода", — цитирует ответ ведомства телеграм-канал сайта стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за месяц специалисты изучили опыт Китая в борьбе с инфекцией. В частности, врачи получили клинические рекомендации и занимались подготовкой лечебной базы.

"И когда уже пациенты поступали, они получали адекватную помощь, а не ждали, как в Италии или Испании, где врачам приходилось решать, какого больного подключить к аппарату ИВЛ", — сказали в министерстве.

По статистике ВОЗ , в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, 208 тысяч из них скончались. По подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, выявлено 3,2 миллиона больных, умерли 228 тысяч.

Италия, Франция, Германия и Великобритания. На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания

Россия занимает седьмую строчку по числу заразившихся, обогнав Иран Китай и Турцию, — в стране более 124 тысяч пациентов (большинство из них в Москве ). За все время умерли 1222 человека, свыше 15 тысяч поправились. Власти призвали граждан соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах.