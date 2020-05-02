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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-02T14:14
https://ria.ru/20200502/1570893138.html
Минздрав оценил эффективность мер по профилактике COVID-19 в России
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569857845_0:102:3212:1908_1036x0_80_0_0_1961c893230d2e2a1d84fa23e1a88459.jpg
РИА Новости

Минздрав оценил эффективность мер по профилактике COVID-19 в России

13:53 02.05.2020 (обновлено: 14:14 02.05.2020)
14357
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции разговаривают с пожилым мужчиной на улице
Сотрудники полиции разговаривают с пожилым мужчиной на улице
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Принятые меры по профилактике коронавируса сдержали рост заболевших и дали время на подготовку мест в больницах, заявили в Минздраве.
"Если есть необходимость, пациент попадает на ту койку, которая уже готова, имеет подводку кислорода", — цитирует ответ ведомства телеграм-канал сайта стопкоронавирус.рф.
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Кроме того, за месяц специалисты изучили опыт Китая в борьбе с инфекцией. В частности, врачи получили клинические рекомендации и занимались подготовкой лечебной базы.
"И когда уже пациенты поступали, они получали адекватную помощь, а не ждали, как в Италии или Испании, где врачам приходилось решать, какого больного подключить к аппарату ИВЛ", — сказали в министерстве.
По статистике ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, 208 тысяч из них скончались. По подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, выявлено 3,2 миллиона больных, умерли 228 тысяч.
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На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания.
Россия занимает седьмую строчку по числу заразившихся, обогнав Иран, Китай и Турцию, — в стране более 124 тысяч пациентов (большинство из них в Москве). За все время умерли 1222 человека, свыше 15 тысяч поправились. Власти призвали граждан соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
Не думал что ограничительные меры у нас вводят для того, чтобы подготовить больницы, а не для того, чтобы полностью остановить эпидемию. Нужны самые жесткие меры как минимум на две недели. Иначе подохнем все.
2 мая, 14:14
ВТВадим Тимофеев
16211830
Нужно жеж что-то говорить и как-то оправдывать происходящее, если страна месяц дома сидит, а количество заболевших только растет.
2 мая, 14:44
ЖПЖертва Путивизора
16200012
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