Минздрав оценил эффективность мер по профилактике COVID-19 в России

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Принятые меры по профилактике коронавируса сдержали рост заболевших и дали время на подготовку мест в больницах, заявили в Минздраве.
"Если есть необходимость, пациент попадает на ту койку, которая уже готова, имеет подводку кислорода", — цитирует ответ ведомства телеграм-канал сайта стопкоронавирус.рф.
Кроме того, за месяц специалисты изучили опыт Китая в борьбе с инфекцией. В частности, врачи получили клинические рекомендации и занимались подготовкой лечебной базы.
"И когда уже пациенты поступали, они получали адекватную помощь, а не ждали, как в Италии или Испании, где врачам приходилось решать, какого больного подключить к аппарату ИВЛ", — сказали в министерстве.
По статистике ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, 208 тысяч из них скончались. По подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, выявлено 3,2 миллиона больных, умерли 228 тысяч.
На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания.
Россия занимает седьмую строчку по числу заразившихся, обогнав Иран, Китай и Турцию, — в стране более 124 тысяч пациентов (большинство из них в Москве). За все время умерли 1222 человека, свыше 15 тысяч поправились. Власти призвали граждан соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.