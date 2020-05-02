Число жертв коронавируса в Молдавии выросло до 124 человек

КИШИНЕВ, 2 мая - РИА Новости. Еще два пациента, инфицированных новым коронавирусом, скончались в Молдавии в ночь на субботу, общее число умерших в результате заражения COVID-19 увеличилось до 124, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщали о 3980 зарегистрированных случаях коронавируса, общее число скончавшихся составляло122.
"На сегодняшний день 1334 человека были вылечены, также сообщаем, что зарегистрировано два новых случая смерти из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
Парламент Молдавии 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.
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