Число жертв коронавируса в Молдавии выросло до 124 человек

В Молдавии коронавирусом заразились уже почти четыре тысячи человек

В Молдавии коронавирусом заразились уже почти четыре тысячи человек

"На сегодняшний день 1334 человека были вылечены, также сообщаем, что зарегистрировано два новых случая смерти из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

Парламент Молдавии 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.