В Ингушетии за сутки умерли два пациента с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 2 мая - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались за сутки в Еще два пациента с коронавирусом скончались за сутки в Ингушетии , число жертв с COVID-19 в республике выросло до 25 человек, общее количество заболевших превысило 800, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлено 769 случаев заболевания коронавирусом, скончались 23 человека, в том числе муфтий республики.

"По состоянию на 2 мая по результатам исследований выявлено 814 проб (+45), положительных на COVID-2019. Умерших за сутки – два, всего – 25 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что число выздоровевших составило 152 человека.

Всего в регионе госпитализированы 564 человека, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 392, 74 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

По данным штаба, снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 1754 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 749 человек.