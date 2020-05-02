В Ярославской области выявили 64 новых случая заражения коронавирусом

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Состояние 10 из 634 пациентов с COVID-19 в Ярославской области оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, сообщил губернатор Дмитрий Миронов.
"Количество зараженных коронавирусной инфекцией увеличилось на 64 человека. Всего заболевших с начала периода - 634 человека", - написал губернатор на своей странице в социальной сети Facebook.
Он отметил, что в региональном управлении Роспотребнадзора рост числа заболевших называют последствиями пасхальных праздничных дней и следующих теплых выходных.
Согласно приведенной губернатором инфографике, два пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, восемь – в тяжелом. Состояние 95 пациентов врачи оценивают как средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.
С начала пандемии в регионе 80 человек выздоровели, пять умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.