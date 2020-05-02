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Туризм
2020-05-02T13:48
https://ria.ru/20200502/1570892947.html
Сенатор посчитал, что россияне смогут отдохнуть на отечественных курортах
https://cdn24.img.ria.ru/images/155602/53/1556025380_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_75c2756e357c1bdf35402507267ec34f.jpg
РИА Новости

Сенатор посчитал, что россияне смогут отдохнуть на отечественных курортах

13:48 02.05.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в районе Адлер города Сочи
Отдыхающие на пляже в районе Адлер города Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на пляже в районе Адлер города Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские черноморские курорты вряд ли откроются летом, но шанс отдохнуть на них в сентябре-октябре у россиян есть, считает первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
"Думаю, до конца лета открытие наших черноморских курортов маловероятно. Но сентябрь-октябрь - это уже реально", - сказал он РИА Новости.
Также, полагает сенатор, россияне могут отправиться в отпуск на машине по тем российским регионам, где туристическая инфраструктура уже начнёт работать.
"В любом случае сентябрь-октябрь для наших курортов - это "бархатный сезон", отличное время", - сказал Рязанский.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет более 124 тысяч человек, всего скончались от болезни 1222 человека, выздоровели 15 013.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - ТуризмВалерий Рязанский
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