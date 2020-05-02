Сенатор посчитал, что россияне смогут отдохнуть на отечественных курортах

Отдыхающие на пляже в районе Адлер города Сочи. Архивное фото

Отдыхающие на пляже в районе Адлер города Сочи

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские черноморские курорты вряд ли откроются летом, но шанс отдохнуть на них в сентябре-октябре у россиян есть, считает первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Российские черноморские курорты вряд ли откроются летом, но шанс отдохнуть на них в сентябре-октябре у россиян есть, считает первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский

"Думаю, до конца лета открытие наших черноморских курортов маловероятно. Но сентябрь-октябрь - это уже реально", - сказал он РИА Новости.

Также, полагает сенатор, россияне могут отправиться в отпуск на машине по тем российским регионам, где туристическая инфраструктура уже начнёт работать.

"В любом случае сентябрь-октябрь для наших курортов - это "бархатный сезон", отличное время", - сказал Рязанский.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет более 124 тысяч человек, всего скончались от болезни 1222 человека, выздоровели 15 013.