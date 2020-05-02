В Москве 85% новых заразившихся коронавирусом младше 65 лет

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Среди новых заболевших коронавирусом в Москве 85% младше 65 лет, 7% - дети, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
В столице подтверждено 5 358 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 62 658 случаев коронавируса.
"43% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% – от 46 до 65 лет, 10% - от 66 до 79 лет, еще 5% – старше 80 лет. Также 7% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением",- говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.