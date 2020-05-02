В Орловской области число зараженных коронавирусом достигло 594

БРЯНСК, 2 май - РИА Новости. Число зараженных коронавирусной инфекцией жителей Орловской области достигло 594, после того как за минувшие сутки было подтверждено 32 новых случая заражения, сообщает правительство региона.
"Сегодня у нас 32 новых случая, 21 из них в Орле. Общее число заразившихся - 594", - отмечает губернатор региона Андрей Клычков в своем аккаунте в Instagram.
В общей сложности на областной центр приходятся 206 случаев заболевания, в Мценске COVID-19 выявлен у 109 человек. Ранее сообщалось о смерти четырех жителей региона с диагнозом COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.