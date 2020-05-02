Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом

ЯКУТСК, 2 мая — РИА Новости. Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
Всего на месторождении трудятся более десяти тысяч человек из 79 подрядных предприятий "Газпрома". В течение недели у всех взяли тесты на коронавирус. МЧС доставил на Чаянду аэромобильный госпиталь для лечения больных. Здоровых вахтовых работников из месторождения будут вывозить рейсами авиакомпании "Якутия".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что вахтовики выразили недовольство условиями проживания и недостатком сведений о заболевших коронавирусом. Глава Якутии Айсен Николаев заявлял, что в вахтовых поселках "Газпрома" взяли тесты у 10,5 тысячи работников, прокуратура начала проверку соблюдения их прав.
После получения информации о вывозе с Чаянды вахтовики прекратили акции. Глава республики заявил, что ситуация на месторождении стабилизировалась.
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