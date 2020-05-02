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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-02T15:09
https://ria.ru/20200502/1570892575.html
Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570851690_0:41:1774:1039_1036x0_80_0_0_e74582e3cdfb6c4f714008b3a0561512.jpg
РИА Новости

Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом

13:37 02.05.2020 (обновлено: 15:09 02.05.2020)
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© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкМедики с оборудованием для госпиталя прибыли на Чаяндинское месторождение в Якутии
Медики с оборудованием для госпиталя прибыли на Чаяндинское месторождение в Якутии
© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Медики с оборудованием для госпиталя прибыли на Чаяндинское месторождение в Якутии
ЯКУТСК, 2 мая — РИА Новости. Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
Всего на месторождении трудятся более десяти тысяч человек из 79 подрядных предприятий "Газпрома". В течение недели у всех взяли тесты на коронавирус. МЧС доставил на Чаянду аэромобильный госпиталь для лечения больных. Здоровых вахтовых работников из месторождения будут вывозить рейсами авиакомпании "Якутия".
Маски и антисептики
29 апреля, 14:14Распространение нового коронавируса
В Чаяндинское месторождение доставили средства гигиены для работников
Ранее в СМИ появилась информация о том, что вахтовики выразили недовольство условиями проживания и недостатком сведений о заболевших коронавирусом. Глава Якутии Айсен Николаев заявлял, что в вахтовых поселках "Газпрома" взяли тесты у 10,5 тысячи работников, прокуратура начала проверку соблюдения их прав.
После получения информации о вывозе с Чаянды вахтовики прекратили акции. Глава республики заявил, что ситуация на месторождении стабилизировалась.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЕлена МалинниковаАйсен НиколаевГазпромМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)
Популярные комментарии
Более чем уверена, что заразу туда привезло начальство, катавшееся в куршавели.
2 мая, 20:50
Оксана Иванова
2100001
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