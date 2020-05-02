Московские спасатели вытащили из воды рыбака, нарушившего карантин

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Спасатели вытащили из воды на севере Спасатели вытащили из воды на севере Москвы тонущего рыбака, нарушившего режим самоизоляции, сообщили РИА Новости пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы.

"Второго мая во время патрулирования дежурная смена спасателей станции "Левобережная" заметила на акватории Бутаковского залива уходящую под воду лодку с рыбаком", - рассказали в ведомстве.

Из воды вытащили пожилого мужчину, который рыбачил в 30 метрах от берега.

Промокшего и замерзшего его доставили на спасательную станцию, где укутали в согревающее одеяло и напоили горячим чаем.

"По словам мужчины, он вышел утром порыбачить, но не заметил, что лодка была с пробоиной, через которую стала просачиваться вода", - рассказывают в департаменте.