В Африке от коронавируса умер 1691 человек

Больше всего случаев на Африканском континенте выявлено в ЮАР (5951), в Египте (5895), Марокко (4529) и Алжире (4154). Отметку в две тысячи случаев пересекли Нигерия (2170 заражений), Гана (2074) и Камерун (2069). Также есть ряд стран, где выявлено более одной тысячи случаев заражения COVID-19: это Гвинея (1537), Кот-д'Ивуар (1275), Сенегал (1024) и Джибути (1097). В остальных странах Африки - от нескольких случаев до нескольких сотен заразившихся.