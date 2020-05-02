В Африке от коронавируса умер 1691 человек

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Число жертв нового типа коронавируса в Африке составило 1691, количество случаев заражения достигло 40 635, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Более 40 000 случаев COVID-19 подтверждено на Африканском континенте, и зафиксировано свыше 1600 смертей, связанных с заражением", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ВОЗ в Африке.
Больше всего случаев на Африканском континенте выявлено в ЮАР (5951), в Египте (5895), Марокко (4529) и Алжире (4154). Отметку в две тысячи случаев пересекли Нигерия (2170 заражений), Гана (2074) и Камерун (2069). Также есть ряд стран, где выявлено более одной тысячи случаев заражения COVID-19: это Гвинея (1537), Кот-д'Ивуар (1275), Сенегал (1024) и Джибути (1097). В остальных странах Африки - от нескольких случаев до нескольких сотен заразившихся.
При этом самое большое число летальных исходов отмечается в Алжире - 453, Египте - 406, Марокко - 171, в Южно-Африканской Республике умерли 116 инфицированных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.