Большинство москвичей в субботу остаются дома, сообщил "Яндекс"

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Индекс самоизоляции в Индекс самоизоляции в Москве в субботу днем находится на уровне 3,7, это значит, что большинство людей дома, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" в конце марта сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 - чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "‎на улицах много людей" до 5 - "‎все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 11.20 мск индекс самоизоляции в Москве составляет 3,7, это означает, что большинство жителей столицы "ответственно отнеслись к самоизоляции и находятся дома", оценивает компания. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечается в Королеве (3,9), самое низкое - в Котельниках (3,0).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом в большинстве регионов на 11.20 мск дома находится значительная часть жителей, но меньшая, чем в Москве. Самое высокое значение индекса наблюдается в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, 3,5, самое низкое – в Челябинске (местное время 13.20), на уровне 2,6.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет почти 99,4 тысячи человек, всего скончались от болезни 972 человека, выздоровели 10 286. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.