Умер раввин Зиновий Коган

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. На 79-м году жизни умер вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, раввин Зиновий Коган, сообщил его сын Илья.
"Вчера Зиновия Львовича Когана не стало, инсульт", — написал он на странице отца на Facebook.
Раввин активно участвовал в межконфессиональном диалоге, присутствовал на многих мероприятиях христианских, мусульманских и буддийских общин России.
Ранее Коган поддержал идею патриарха Кирилла добавить в преамбулу Конституции упоминание о Боге и предложил свою формулировку — "благослови и сохрани Бог Россию".
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