Умер раввин Зиновий Коган

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. На 79-м году жизни умер вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, раввин На 79-м году жизни умер вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, раввин Зиновий Коган , сообщил его сын Илья.

"Вчера Зиновия Львовича Когана не стало, инсульт", — написал он на странице отца на Facebook.

Раввин активно участвовал в межконфессиональном диалоге, присутствовал на многих мероприятиях христианских, мусульманских и буддийских общин России.