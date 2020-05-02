Глава парламента Кубани направил месячную зарплату на поддержку медиков

КРАСНОДАР, 2 мая - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко направил свою месячную зарплату на поддержку медиков, работающих с больными коронавирусом, сообщает пресс-служба кубанского парламента.
Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев призвал членов партии направить месячную зарплату на помощь медработникам. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в рамках исполнения этого поручения предложил членам партии, занимающим руководящие или выборные должности, уплатить членские взносы в размере месячной зарплаты. Он пояснил, что эти взносы пойдут на приобретение больницами средств индивидуальной защиты, а также на обеспечение учащихся техническими средствами удаленного обучения.
"Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края, руководитель фракции партии "Единая Россия" в кубанском парламенте Юрий Бурлачко направил свою месячную зарплату для поддержки медицинских работников региона, которые оказывают помощь заболевшим новой коронавирусной инфекцией", - сообщила в субботу пресс-служба законодательного собрания региона.
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