Глава парламента Кубани направил месячную зарплату на поддержку медиков

Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса

Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса

"Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края, руководитель фракции партии "Единая Россия" в кубанском парламенте Юрий Бурлачко направил свою месячную зарплату для поддержки медицинских работников региона, которые оказывают помощь заболевшим новой коронавирусной инфекцией", - сообщила в субботу пресс-служба законодательного собрания региона.