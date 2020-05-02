В Курской области умерли еще два человека с подозрением на COVID-19

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Два пациента с подозрением на COVID-19 скончались в Курской области, общее число зараженных за сутки выросло на 69 - до 861 человека, сообщает областная администрация.
В регионе ранее были зарегистрированы четыре смерти пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Еще у двоих скончавшихся коронавирус пока под подозрением.
"За последние сутки в областной инфекционной больнице имени Н.А. Семашко умерли два человека, причина смерти будет установлена по итогам патологоанатомического заключения", - говорится в сообщении.
По данным на 2 мая, в регионе зарегистрирован 861 подтвержденный случай заболевания коронавирусом, при этом 69 человек диагноз поставили в минувшие сутки, говорится в сообщении.
На 14 увеличилось число выздоровевших – теперь их 11 человек.
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